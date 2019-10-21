زلزال قوي في إيران شعر به سكان في السعودية والإمارات وقطر

وقال سكان في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة في الإمارات والدمام شرقي السعودية، إنهم شعروا بالهزة، فيما وثق مقطع فيديو متداول، شعور سكان رأس الخيمة، بالهزة الارتدادية.
وضرب زلزال مدينة بندر عباس في إيران، قبل قليل، بقوة 5.7 ريختر وعمق 2 كيلو متر.
وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: ”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ”المركز الوطني للأرصاد“، زلزالًا بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58، 21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقد شعر به بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة“.
وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية، وهي عرضة للزلازل بشكل متكرر. وأدى زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في عام 2003، إلى تدمير مدينة بم التاريخية الواقعة على بعد ألف كيلومتر، جنوب شرقي طهران، وقتل حوالي 31 ألف شخص.
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