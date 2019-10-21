نادي الاتحاد السعودي يفاوض الإيطالي ماسيمو كاريرا لخلافة سييرا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي وضعت أكثر من اسم بديل لتعويض التشيلي لويس سييرا، مدرب الفريق المقال.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن الاتحاديين قد فتحوا باب الاتصالات مع الإيطالي ماسيمو كاريرا، مدرب فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي الأسبق وسبارتاك موسكو الروسي.

وقالت الصحيفة، أيضاً إن مسؤولي الاتحاد قد أرسلوا للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي، استفساراً عن إمكانية توليه الدفة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أكد صعوبة تركه منتخب بلاده في الوقت الجاري.

وأضافت المصادر أن الإدارة كثفت الاتصالات مع كاريرا أمس عقب إقالة سييرا، رغبة في تصحيح مسار الفريق، الذي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

وعمل كاريرا 5 أعوام مع أنطونيو كونتي، مدرب فريق إنتر ميلان، مساعداً له مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا نجح خلالها في إعادة السيدة العجوز لمكانتها المحلية، وإيطاليا وسط الكبار أوروبياً.

وكانت إدارة الاتحاد قررت إقالة التشيلي لويس سييرا على خلفية تردي نتائج الفريق في الدوري وخروجه من البطولة الآسيوية وهزيمته من الهلال مرتين.

من جانبه، رفض أحمد عصام كعكي، نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، اتهام مجلس الإدارة بالتأخر في إقالة التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن عناد التشيلي كان وراء إقالته.

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وقال كعكي، خلال تصريحاته لصحيفة ”الرياضية“: ”القرار لم يأت متأخرًا، طالبونا بإقالة المدرب خلال فترة التوقف، لكن كيف والفريق قدم مباراتين جميلتين أمام الشباب والتعاون وفاز بهما، لكن الأوضاع تغيرت في لقاء الحزم وتواصلت الأخطاء في لقاء الوحدة، فكان قرار الإقالة“.

وأضاف: ”النتائج كانت سلبية، ومنحناه فرصة كافية مع مواصلته العناد في نقاشاته معنا، كل هذا اضطرنا لإقالته، بجانب عدم الاستقرار على تشكيل وتغيير لاعبين في التشكيل، هذه العوامل أثرت على الاتحاد حتى وصلنا مع سييرا إلى طريق مسدود“.

وعن المدرب الجديد، أوضح نائب رئيس النادي الجداوي: ”نفضل المدرب الأوروبي، فالمدرسة الأوروبية أفضل وأقرب وبدأنا في البحث، لكننا لن نكرر خطأنا ونمنح المدرب الجديد الصلاحيات المطلقة في اختيار اللاعبين الأجانب بيناير المقبل، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين“.

وبسؤاله عن رد فعل الإدارة في ظل مطالب الجماهير برحيل المجلس بالكامل: ”يجب أن يعلم الجميع بأن جماهير نادي الاتحاد هي وقودنا الذي نستمد منه قوتنا في قيادة الدفة ولا غنى عنهم إطلاقًا.. تخيل جماهير وقفت مع النادي في أحلك الظروف في بادرة نادرة لجماهير أندية العالم، لذا فالطبيعي أن نضع انتقاداتهم الهادفة في الحسبان.

”لكن الانتقادات بها شيء غريب ومريب في آن واحد، بعضهم يتصيد الأخطاء ويصورها على أنها مأساة وما شابه ذلك.. يجب أن يعي الجميع أننا إدارة لم تكمل 4 أشهر ولدينا عمل شاق لعودة النادي لمكانه الطبيعي، وجميع إدارات الأندية من الطبيعي أن يكون لديها إيجابيات وسلبيات“.

واختتم: ”لن نستقبل، ما يقال مجرد إشاعات مغرضة، ونحن مستمرون في خدمة النادي“.