عارضة بريطانية تصبح أول شخص يحصل على "سيلفي الفضاء"

تعاونت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية، كارا ديليفين، مع سامسونغ لتكون أول شخص يحصل على "سيلفي الفضاء" ضمن أحدث مهام الشركة "بين المجرات"، التي ستطلق في 23 أكتوبر.

ويمكن لعملاء شركة سامسونغ الحصول على فرصة التقاط صورة "سيلفي الفضاء"، من خلال إرسال صورهم إلى موقع Mission Control، التابع للشركة.

وسيجري اختيار الفائزين بشكل عشوائي، حيث ستظهر صورهم في الفضاء حتى انتهاء المنافسة في 31 أكتوبر.

وسيستقبل الهاتف "الفضائي" صور سيلفي مرسلة من الأرض، ويضعها في لقطات حية للكوكب، ما يخلق "سيلفي الفضاء" مخصصة ومحدودة.

وبعد ذلك، ستُرسل الصورة إلى الأرض لصاحبها مباشرة، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلنت كارا ديليفين عن الحملة على حسابها في "إنستغرام"، مع كشف تفاصيل خلف الكواليس، حيث قالت: "أحب فكرة السفر الفضائي، وأتوق لقيادة مهمة "سيلفي الفضاء" من سامسونغ".

وتعد "سيلفي الفضاء" هذه أحدث خطط سامسونغ، التي عقدت شراكة مع إلين ديغينير في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014، لإنشاء واحدة من أشهر صور السيلفي الملتقطة على الإطلاق.

وتضمنت الصورة نجوم هوليوود: برادلي كوبر وبراد بيت وجينفر لورانس وجوليا روبرتس وميريل ستريب. وأصبحت واحدة من أكثر الصور المعاد نشرها على "تويتر".