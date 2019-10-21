ويمكن لعملاء شركة سامسونغ الحصول على فرصة التقاط صورة "سيلفي الفضاء"، من خلال إرسال صورهم إلى موقع Mission Control، التابع للشركة.
وسيجري اختيار الفائزين بشكل عشوائي، حيث ستظهر صورهم في الفضاء حتى انتهاء المنافسة في 31 أكتوبر.
وسيستقبل الهاتف "الفضائي" صور سيلفي مرسلة من الأرض، ويضعها في لقطات حية للكوكب، ما يخلق "سيلفي الفضاء" مخصصة ومحدودة.
وبعد ذلك، ستُرسل الصورة إلى الأرض لصاحبها مباشرة، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت كارا ديليفين عن الحملة على حسابها في "إنستغرام"، مع كشف تفاصيل خلف الكواليس، حيث قالت: "أحب فكرة السفر الفضائي، وأتوق لقيادة مهمة "سيلفي الفضاء" من سامسونغ".
وتعد "سيلفي الفضاء" هذه أحدث خطط سامسونغ، التي عقدت شراكة مع إلين ديغينير في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014، لإنشاء واحدة من أشهر صور السيلفي الملتقطة على الإطلاق.
وتضمنت الصورة نجوم هوليوود: برادلي كوبر وبراد بيت وجينفر لورانس وجوليا روبرتس وميريل ستريب. وأصبحت واحدة من أكثر الصور المعاد نشرها على "تويتر".
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة بريطانية تصبح أول شخص يحصل على "سيلفي الفضاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.