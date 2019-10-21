تعرف على أبرز ماجاء في الاعلان السياسي بين الحكومة والجبهة الثورية

أكدت الحكومة السودانية والجبهة الثورية في الاعلان السياسي الموقع بينهما اليوم "الاثنين" بجوبا، على ضرورة الاسراع بالوصول إلى سلام شامل يعزز ارادة الشعب السوداني في الوصول إلى الاستقرار والتنمية.

واتفق الطرفان على تنفيذ اعلان جوبا، وأن تسمي الجبهة الثورية (9) اعضاء لمتباعة الاجراءات الخاصة باطلاق سراح الاسرى والمحكومين وتكملة لجنة فتح المسارات والمساعدات الانسانية ووقف العدائيات ومقرها الخرطوم.

ونص الاعلان على أن يقوم الطرفين بتسمية اعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في اعمال التفاوض.

وجرى الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية بالسعي للحصول على تفويص من الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي للعملية التفاوضية، وحشد الشركاء الاقليمين والدوليين للعملية السلمية وتنفيذ اتفاق السلام.

كم اتفق الطرفان على ان تكون اجندة التفاوض القضايا القومية وتشمل المواطنة وقضايا التنمية وتوزيع الموارد وقضايا الحكم والادارة والترتيبات الامنية.

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وتشمل مسارات التفاوض دارفور ومنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق شرق ووسط السودان،بالاضافة إلى القضايا ذات الخصوصية ومنهجية التفاوض.

وجدد الطرفان على ان ماجاء في الاعلان لاجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض باستكمال مطلوباته الضرورية وتشكيل اللجان المشتركة واشراك المجتمع الاقليمي والدولي.

وأقر الطرفان ان استكمال مطلوبات الثورة السودانية والتغيير تقتضي وقف الحرب وتحقيق السلام والعدالة والانتقال نحو الحكم الانتقالي.

ووقع على الاعلان السياسي عن الحكوم نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق اول، محمد حمدان دلقو"حميدتي"، وعن الجبهة الثورية كل من مالك عقار رئيس الحركة الشعبية، ايثار خليل ابراهيم عن حركة العدل والمساواة، ابوعبيدة الخليفة عن حركة جيس تحرير السودان.

