وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن أرتور توماس رئيس حكومة كتالونيا السابق، قد قام بترشيح بيب جوارديولا من أجل تولي منصب رئيس حكومة برشلونة خلال الفترة المقبلة .
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هناك العديد من رجال الأعمال في برشلونة يشاركون رأيهم مع توماس في إمكانية تولي جوارديولا منصب رئيس الحكومة.
وأشارت، أن رغبة توماس في تعيين جوارديولا في هذا المنصب، نظرًا لأن الأخير يهدف دائمًا إلى حرية التعبير عن الرأي ولكن مع مراعاة الطرق السلمية وقواعد الانضباط .
وأنهت موندو ديبورتيفو، أن جوارديولا لا ينوي تجديد عقده مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليرحل عن قلعة الاتحاد بنهاية موسم 2021 القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يعود إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.