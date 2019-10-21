وكان سعد لمجرد، قد طرح حدث أغانيه بعنوان "يخليك للى"، الشهر الماضى، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتوب"، من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوى، والذى تعاون مع لمجرد فى أغلب أغانيه التى قدمها منذ أن ظهرعلى الساحة الغنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة " سلام " من التراث الأمازيغى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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