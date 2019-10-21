العراق يوقع اتفاقية "النفط مقابل التنمية" مع النرويج

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن رئيس الوزراء العراقي استقبل صباح اليوم نظيرته النرويجية وبحث معها العلاقات الثنائية".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمن التوقيع على اتفاقية مهمة حملت عنوان النفط مقابل التنمية".
وأشار البيان إلى أن "النرويج تتطلع لتوطيد علاقات واسعة مع العراق"، ونقل عن رئيسة الحكومة النرويجية قولها إن "العراق بلد محوري في المنطقة".
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