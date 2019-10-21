جورجي درمندجييف مدربًا جديدًا لمنتخب بلغاريا

قال نائب رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن جورجي درمندجييف مدرب لودوغورتس وليفسكي صوفيا السابق سيتولى مسؤولية المنتخب الوطني.

وسيحل درمندجييف البالغ من العمر 64 عامًا، بدلًا من كراسيمير بالاكوف الذي استقال قبل أيام بعد هزيمة ثقيلة بسداسية دون رد على أرضه أمام إنجلترا يوم الاثنين الماضي في مباراة شهدت إساءات عنصرية ضد الفريق الزائر؛ ما تسبب في إيقاف اللعب مرتين.

وقال يوردان ليتشكوف، نائب رئيس الاتحاد البلغاري: ”سيصبح جورجي درمندجييف المدرب الجديد لمنتخب بلغاريا“.

وأضاف أن درمندجييف سيوقع على التعاقد، غدًا الثلاثاء.

وقاد درمندجييف لودوجورتس للفوز بلقب الدوري البلغاري ثلاث مرات متتالية بين 2015 و2017.

وأصبح تحت قيادته أول فريق بلغاري يحقق انتصارًا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز على بازل السويسري في 2014.

وتتذيل بلغاريا، التي لم تحقق أي انتصار، المجموعة الأولى في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بثلاث نقاط من سبع مباريات.

وستستضيف جمهورية التشيك في آخر مباراة لها في المجموعة الشهر المقبل.

العنصرية

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وكان كرايسيمير تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لبلغاريا، بعد أزمة الاعتداءات والإساءات العنصرية التي تورطت فيها جماهير بلاده ضد إنجلترا.

يذكر أن بالاكوف أكد أنه لم يسمع تلك الهتافات العنصرية خلال اللقاء، معلنًا إدانته تصرفات الجماهير.

وكان بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم استقال من منصبه، الثلاثاء، بعد مطالبته بالتنحي من قِبل رئيس الوزراء في بلاده، بسبب الإساءات العنصرية نفسها.

وشهدت المباراة تقليد بعض مشجعي بلغاريا أصوات القرود، بهدف توجيه إهانات لبعض لاعبي إنجلترا من أصحاب البشرة السمراء، بجانب إطلاق أهازيج وأغانٍ عنصرية تجاه المنافس؛ ما اضطر حكم المباراة لإيقافها مرتين في الشوط الأول لحين التزام الجماهير.

وكان لدى لاعبي إنجلترا خيار مغادرة أرض الملعب، لكنهم اختاروا الاستمرار واستكمال المباراة حتى نهايتها.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تحقيقًا لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد بلغاريا، إذ أعلن أليكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، عزمه شن حرب واسعة على العنصريين.

كما ألقت الشرطة البلغارية عقب ساعات من إلقاء القبض على 10 مشجعين، إلى جانب تحديد هوية 15 شخصًا من المتورطين في تلك الإساءات العنصرية.

وكان اليويفا أغلق جزءًا من ملعب ”فاسيل ليفسكي“ الذي احتضن مباراة بلغاريا وإنجلترا، بسبب سلوك عنصري لجماهير أصحاب الأرض خلال مواجهتي كوسوفو والتشيك في تصفيات اليورو الحالية.