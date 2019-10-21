دراسة: الصين تتفوق على أمريكا للمرة الأولى في عدد الأغنياء

وأظهر تقرير الثروات الذي يصدره البنك السويسري سنويًا، أن مئة مليون صيني مدرجين على قائمة العشرة بالمائة الأغنى على مستوى العالم، منذ منتصف هذا العام، مقابل 99 مليون أمريكي.
وقالت نانيت هاشلر-فايدربي رئيسة قطاع الاقتصاديات والأبحاث بكريدي سويس: ”رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى 12 شهرًا مضت، حقق البلدان أداء قويًا في تكوين الثروات وأسهمًا بمبلغ 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار على التوالي“.
وأضافت الدراسة أن عدد مليونيرات العالم زاد بمقدار 1.1 مليون إلى 46.8 مليون يملكون معًا 158.3 تريليون دولار على شكل أصول ثابتة، أي ما يعادل 44 % من الإجمالي العالمي.
وزاد عدد المليونيرات في الولايات المتحدة بأكثر من نصف الزيادة العالمية، فدخل القائمة 675 ألف مليونير جديد.
وتوقعت الدراسة زيادة الثروات العالمية بنسبة 27 بالمائة في غضون خمس سنوات إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024، بعد زيادتها بنسبة 2.6 % في العام الماضي.
وتوقعت زيادة عدد المليونيرات خلال الفترة نفسها إلى نحو 63 مليونًا.
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