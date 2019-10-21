تعيين د. محمد الحاج مديراً عاماً لمستشفى أمدرمان التعليمي

التاريخ: 21-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدر مدير عام وزارة الصحة د. اسامة محمد عبد الرحيم قراراً أمس، بتعيين د. محمد الحاج مديراً عاماً لمستشفى أم درمان التعليمي، و دكتور الزين هاشم محمد آدم نائب المدير العام لمستشفى أم درمان، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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