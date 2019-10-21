ملثمان ينهبان سوبر ماركت الإحسان ببحري ويقتلان مواطناً بالرصاص

تمكن ملثمان من قتل مواطن بسلاح ناري وذلك أثناء نهبهما سوبر ماركت الإحسان ببحري بمبلغ (400) ألف جنيه في حوالي الساعة الواحدة صباح أمس .

وبعودة لتفاصيل هذه الجريمة المؤسفة ، نجد أن الملثمين هددا العاملين بالسوبر ماركت بسلاح كلاشنكوف ونهبا المبلغ ، وقتلا المواطن الذي يعمل خفير بمكان مجاور للسوبر ماركت أثناء تفقده للمتجر عندما شعر بحركة غير طبيعية ومن ثم لاذا بالفرار .

هبت قيادات رفيعة من شرطة ولاية الخرطوم الى مسرح الحادث وباشرت التحريات المكثفة .

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وقامت شرطة مسرح الحادث بتصوير الجثمان والتحفظ على بعض المعروضات والأدلة .

وتم تحويل الجثة الى مشرحة مستشفى أم درمان ، حيث قام البروفسور جمال يوسف بتشريحه .

وبحسب صحيفة الدار ، توصلت الشرطة الى معلومات هامة حول الجريمة نمسك عن الخوض فيها لمصلحة التحريات حتى القبض على المتهمين الهاربين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )