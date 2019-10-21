ملثمان ينهبان سوبر ماركت الإحسان ببحري ويقتلان مواطناً بالرصاص

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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تمكن ملثمان من قتل مواطن بسلاح ناري وذلك أثناء نهبهما سوبر ماركت الإحسان ببحري بمبلغ (400) ألف جنيه في حوالي الساعة الواحدة صباح أمس .
وبعودة لتفاصيل هذه الجريمة المؤسفة ، نجد أن الملثمين هددا العاملين بالسوبر ماركت بسلاح كلاشنكوف ونهبا المبلغ ، وقتلا المواطن الذي يعمل خفير بمكان مجاور للسوبر ماركت أثناء تفقده للمتجر عندما شعر بحركة غير طبيعية ومن ثم لاذا بالفرار .
هبت قيادات رفيعة من شرطة ولاية الخرطوم الى مسرح الحادث وباشرت التحريات المكثفة .
وقامت شرطة مسرح الحادث بتصوير الجثمان والتحفظ على بعض المعروضات والأدلة .
وتم تحويل الجثة الى مشرحة مستشفى أم درمان ، حيث قام البروفسور جمال يوسف بتشريحه .
وبحسب صحيفة الدار ، توصلت الشرطة الى معلومات هامة حول الجريمة نمسك عن الخوض فيها لمصلحة التحريات حتى القبض على المتهمين الهاربين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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