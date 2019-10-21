“درداقة” تتسبب في سجن مستثمر سعودي كبير بالشمالية

شكا مستثمر سعودي من تعرضه لمضايقات واعتداءات متكررة بالولاية الشمالية، وكشف المستثمر السعودي ورجل الأعمال عبدالله محمد مسنع في رسالة موجهة لرئيس التحرير عن إلقاء القبض عليه لـ(3) مرات بواسطة الشرطة بحجة فتح أشخاص بلاغات في مواجهته.

وقال السعودي إنه يمتلك مشروعاً تزيد تكلفته عن 15 مليون دولار، مشيراً إلى أن من بين التهم الموجهة له هي سرقة “درداقة”، وأضاف” قضيتي تكمن في أنني بين الحين والآخر أتعرض للقبض من قبل الشرطة أكثر من مرة حيث إن الشرطة قامت باقتيادي عنوة من موقع المشروع أنا ومدير المشروع المهندس أمين ومن ثم تم ادخالنا السجن حيث قامت الشرطة بسحب مقتنياتي الشخصية بل وصل الأمر بخلع غطاء رأسي ونظاراتي الطبية، وتعرضت لكلمات نابئة من قبل مامور السجن بقوله إنه بإمكانه خلع ملابسي.

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وتابع “وبعد محاولات مع رئيس الشرطة والذي يحمل رتبة نقيب للسؤال عن الاتهام الموجه لي والذي أوصلني إلى هذا السجن أفاد المحقق أن هناك اتهاماً موجه لي من قبل شخص يدعى محمد عبد العزيز مفاده سرقة درداقة وميز عمال”، وطالب الجهات المعنية برد اعتباره ومدير المشروع وإيقاف الاعتداءات المتكرره تجاههم حتى يستطيعوا اكمال المشروع، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)