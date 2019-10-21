هاني عابدين يغني مع أحمودي 21 أكتوبر

يغني الفنان الشاب هاني عابدين بمصاحبة “العود” الكبير عوض أحمودي اليوم في أمسية غنائية بالخرطوم، يقدم خلالها مجموعة من الاغنيات الوطنية واغنياته الخاصة. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، فان هاني يشكل حضوراً لافتاً في الكثير من الامسيات الغنائية بالخرطوم، وقدم مؤخراً مجموعة الاغنيات الخاصة التي جمعته مع عدد كبار الشعراء والملحنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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