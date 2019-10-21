حركة المستقبل: لا علاقة للوطني بتأسيس الحزب

التاريخ: 21-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة جزم حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بشدة بانه لا علاقة للوطني أو أمين حسن عمر بتأسيس الحزب. Advertisements وقال عضو اللجنة التأسيسية للحزب طارق البروف في توضيح يوم أمس بحسب آخر لحظة، نحن ثلة من شباب هذا الوطن المتعدد والمتنوع تنادينا من كل حدبٍ وصوب فكان ميلاد حزب المستقبل للإصلاح والتنمية منتوج أفكار تنادت تلاقت تشاورت تلاقحت وتنافحت فإختارت النهج الوسط. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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