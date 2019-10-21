تجمع أساتذة الجامعات يطالب بحل الوطني

التاريخ: 21-أكتوبر-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة طالب تجمع اساتذة الجامعات والمعاهد العليا بحل حزب المؤتمر الوطني، وواجهات قطاع الطلاب التي تشكل امبراطورية متعددة الاذرع. Advertisements وقال التجمع في بيان امس بحسب آخر لحظة ان الهجوم الذي وقع على طلاب جامعة الزعيم الازهري يؤكد سعي بعض الجهات لنسف الاستقرار المامول في الجامعات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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