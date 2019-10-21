تجمع أساتذة الجامعات يطالب بحل الوطني

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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طالب تجمع اساتذة الجامعات والمعاهد العليا بحل حزب المؤتمر الوطني، وواجهات قطاع الطلاب التي تشكل امبراطورية متعددة الاذرع.
وقال التجمع في بيان امس بحسب آخر لحظة ان الهجوم الذي وقع على طلاب جامعة الزعيم الازهري يؤكد سعي بعض الجهات لنسف الاستقرار المامول في الجامعات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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