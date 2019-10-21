الأمم المتحدة تدعو للضغط على عبد الواحد

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي إلى بذل الجهود اللازمة لجلب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة.

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وجه لاكروا هذه الدعوة في إحاطة إلى المجلس حول زيارته الأخيرة للسودان حيث ناقش انسحاب البعثة المختلطة في دارفور “يوناميد” والجهود المستمرة لتحقيق سلام شامل في البلاد.

ووفقاً لآخر لحظة، قال المسؤول الدولي إن المسؤولين السودانيين في الخرطوم يأسفون لرفض عبد الواحد نور الانضمام إلى عملية السلام على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الذي التقى نور في سبتمبر الماضي خلال زيارة لباريس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)