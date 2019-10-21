اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الأمم المتحدة تدعو للضغط على عبد الواحد

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 21-أكتوبر-2019

53 مشاهدة

الأمم المتحدة تدعو للضغط على عبد الواحد

 

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي إلى بذل الجهود اللازمة لجلب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة.

Advertisements

 

وجه لاكروا هذه الدعوة في إحاطة إلى المجلس حول زيارته الأخيرة للسودان حيث ناقش انسحاب البعثة المختلطة في دارفور “يوناميد” والجهود المستمرة لتحقيق سلام شامل في البلاد.

 

ووفقاً لآخر لحظة، قال المسؤول الدولي إن المسؤولين السودانيين في الخرطوم يأسفون لرفض عبد الواحد نور الانضمام إلى عملية السلام على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الذي التقى نور في سبتمبر الماضي خلال زيارة لباريس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو للضغط على عبد الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا