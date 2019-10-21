جمعية السودانيين بالخارج: مصر تفرض رسوم إقامة على اللاجئين السودانيين

التاريخ: 21-أكتوبر-2019
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كشفت رئيس جمعية السودانيين بالخارج شريف خميس يعقوب عن فرض السلطات المصرية رسم إقامة (500) جنيه على اللاجئين السودانيين والإثيوبيين الموجودين بأراضيها.
وأكد خميس في مؤتمر صحفي أمس، تعرض اللاجئين السودانيين بمصر إلى انتهاكات عنيفة، واغتصاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ(12-15) عاماً، بجانب جرائم أخرى تمارس تجاههم، وأشار إلى أن دول العالم يقدم مساعدات إنسانية وخدمات للاجئين بأراضيها ولم تفرض عليهم رسوماً.
ودعا خميس الحكومة بحسب صحيفة الصيحة، للاهتمام بقضايا اللاجئين وحل مشاكلهم، وطالب منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة بإعادة اللاجئين إلى ديارهم حال عدم قدرتها على توفير الحماية اللازمة لهم.
من جانبه طالب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد محمد عصمت يحيى الحكومة بالتدخل العاجل لحسم قضايا اللاجئين، ونبه إلى إحداث شرخ في العلاقات بين مصر والسودان نتيجة ما يتعرض له لاجئو السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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