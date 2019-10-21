وزير الأوقاف: حرام نجلس في ظل مبنى مستأجر بـ(23) ألف دولار..!

تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بإخلاء مبنى الوزارة في غضون شهر، وكشف أن سلطات النظام السابق استأجرته بـ(23) ألف دولار شهرياً.

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وأوضح مفرح في مقابلة مع برنامج “دائرة الحدث” على قناة سودانية 24، أن مبنى الوزارة تم استئجاره في عهد النظام السابق، وقال: “ما بقدر أقعد في العمارة أكثر من شهر، وحرام نجلس في ظلها”.

يذكر بحسب صحيفة الصيحة، أن دولة الإمارات تدفع قيمة إيجار المبنى الكائن بضاحية الخرطوم (2) مباشرة للمستأجر، فيما الوزارة طرف ثالث في العقد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)