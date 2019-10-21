ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن دقلو، قوله: "شركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام"، حسبما أفاد موقع صحيفة الوطن.
وكان الحزب الشيوعي السوداني قد دعا جميع السودانيين، إلى الاحتشاد اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر (1964)، بهدف الضغط على الحكومة الانتقالية، لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في بيان صادر عن الحزب، أمس الأحد، أن "الحزب الشيوعي يقدر ويثمن ما أنجزته السلطة الانتقالية وفق برنامج المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية والسعي لتحقيق السلام الدائم من دون أي سلبيات أو تقاعس عن إنجاز مهام الثورة ويقدم البديل المناسب في تنسيق مع حلفاه في الحرية والتغيير".
يذكر أن عدد من أحزاب المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة في احتشاد شعبي في ذكرى مرور 55 عاما لثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول السودانية لأجل الضغط على الحكومة الانتقالية.
ونجحت ثورة شعبية اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عاما أمضاها رئيسا للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة: مستعدون لاتخاذ قرارات "كبيرة" لصالح الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.