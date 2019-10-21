وتبيّن أن الرجل هو مواطن من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد مصدر أمني بأنه "وخلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، قال إنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور"، لافتا إلى أنه "يحتفظ بصور كثيرة له بتلك الشخصية، وبناء على ذلك تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقعة"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وحذر المصدر المواطنين والمقيمين في الكويت من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون.
من ناحيته، نشر المواطن عبر حسابه تعليقا كتب فيه "تم استدعائي للتحقيق بسبب إتقاني لشخصية الجوكر".
وكانت صور انتشرت لشخص اعتاد على الظهور بشخصية "الجوكر" والتجول ليلا في مناطق مختلفة في نطاق محافظة العاصمة الكويتية، وطرحت تساؤلات كثيرة عن هذا الشخص، وسبب تعمد إخفاء وجهه بذلك القناع الماكياجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث الآداب في الكويت تلقي القبض على "الجوكر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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