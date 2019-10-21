الحكومة والجبهة الثورية توقعان اتفاق الإعلان السياسي



وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم "الاثنين " على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات. وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم "الاثنين " على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات. ووقع عن الوفد الحكومي نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو، وعن الجبهة الثورية رئيسها د. الهادي ادريس.



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