مسؤول إيراني: تشخيص 15 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي سنويًا

كشف مسؤول إيراني بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران، اليوم الاثنين، عن تشخيص حالة الآلاف من النساء المصابات بسرطان الثدي كل عام في المحافظة.

وقال مدير قسم الوقاية من الأمراض بجامعة مشهد للعلوم الطبية، محمد جعفر صادقي، إن ”سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء وثاني أكثر أنواع السرطان انتشارًا في محافظة خراسان الرضوية“.

وأوضح صادقي، أن ”99% من مرضى سرطان الثدي هم من النساء و1% من الرجال في إيران، ويصاب حوالي 200 إلى 250 رجلاً كل عام بسرطان الثدي“.

وتشمل أعراض سرطان الثدي، وجود كتلة في الثدي والإبطين وتشوهات في الثدي والحافة، وتغيرات بالجلد وآلام غير طبيعية، وظهور إفرازات في هذه المنطقة من الجسم.

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وفقًا للإحصاءات الإيرانية، يتم تشخيص حوالي 15 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي كل عام في إيران، ويتأخر ما بين 4 إلى 6 آلاف عن كشف إصابتهم بسرطان الثدي أي بحدود 40% من معدل الإصابات.

وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير الصحة لشؤون البحوث، رضا مالك زادة، بأن ”هناك 110 آلاف حالة إصابة بالسرطان في البلاد سنويًا، ويموت حوالي 50 ألف شخص بسبب السرطان“.

ويعد سرطان الثدي إلى جانب سرطان المعدة والشرج والمثانة وسرطان البروستاتا والدم، من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في إيران، في حين أن هذا السرطان قابل للعلاج، فإن العديد من النساء يمتن أو يعانين من مضاعفات شديدة بسبب الجهل بتشخيصه في الوقت المناسب، وفي السنوات الأخيرة، تم إطلاق حملات لزيادة الوعي بهذه القضية.