سندات لبنان الدولارية تهوي مع اتساع نطاق الاحتجاجات

وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسب ما أظهرته بيانات تريدويب، لتبلغ خسائر السندات في يومين زهاء أربعة سنتات.
وشهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام هي الأضخم منذ عقود احتجاجًا على النخبة الحاكمة التي تطاردها مزاعم بالفساد والمحسوبية. ويوم الأحد، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري على حزمة إصلاحات مع شركائه في الحكومة.
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