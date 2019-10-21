سندات لبنان الدولارية تهوي مع اتساع نطاق الاحتجاجات

هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، اليوم الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها أمس الأحد قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات.

وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسب ما أظهرته بيانات تريدويب، لتبلغ خسائر السندات في يومين زهاء أربعة سنتات.

وشهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام هي الأضخم منذ عقود احتجاجًا على النخبة الحاكمة التي تطاردها مزاعم بالفساد والمحسوبية. ويوم الأحد، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري على حزمة إصلاحات مع شركائه في الحكومة.