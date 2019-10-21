وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "أثناء المكالمة الهاتفية هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعيد ميلاده الـ70. وناقش الجانبان عددا من المسائل الحيوية للعلاقات الثنائية والوضع في سوريا".
وأضاف البيان أن بوتين وجه أيضا برقية تهنئة لنتنياهو بهذه المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والوضع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.