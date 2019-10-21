الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والوضع في سوريا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالهاتف، الوضع في سوريا وأهم مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "أثناء المكالمة الهاتفية هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعيد ميلاده الـ70. وناقش الجانبان عددا من المسائل الحيوية للعلاقات الثنائية والوضع في سوريا".

وأضاف البيان أن بوتين وجه أيضا برقية تهنئة لنتنياهو بهذه المناسبة.