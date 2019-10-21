وائل جسار يتصرف بعفوية في تظاهرات لبنان

وقالت صحيفة "النهار"، إن زوجة جسار، ميراي، هي من وثّقت لحظة ظهر فيها جسار يؤدي الدبكة على وقع أغنية الفنان عاصي الحلاني "بيكفي إنك لبناني"، وأرفقت ميراي الفيديو بتعليق: "وهاي أحلى دبكة مع أحلى ثوّار".
يذكر أن العديد من الفنانين اللبنانيين حرصوا على المشاركة في التظاهرات الشعبية الرافضة لسياسة الضرائب في لبنان، سواء بالنزول إلى الميادين أو الاكتفاء بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم النجمتان نادين الراسي ونادين نجيم، اللتان حرصتا على النزول للميادين والمشاركة مع المواطنين بشكل كبير في التظاهرات.
وعلى ذات الصعيد، حرص نجوم مثل كارول سماحة وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، على المشاركة بالتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".
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