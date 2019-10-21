انتشار كثيف لقوات الجيش واغلاق الشوارع وسط الخرطوم

أغلقت السلطات السودانية منذ الصباح الباكر جسري النيل الازرق وامدرمان وعددا من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم، تزامنا مع الدعوات التي اطلقتها قوى اعلان الحرية والتغيير لموكب مليوني بمدن العاصمة.

ورصد (اخبار الخليج 365) انتشار كبير لقوات الجيش والشرطة على الطرق الرئيسية بوسط الخرطوم، وتواجد مكثف لسيارات الجيش امام القيادة العامة.

وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير دعت إلى تسيير مواكب بمدن الخرطوم للمطالبة بحل حزب المؤتمر الوطني ودعم الحكومة الانتقالية لتحقيق اهداف الثورة.

وحددت لجنة العمل الميداني بقوى اعلان الحرية والتغيير، مسارات وطرق للمواكب الجماهيرية تنتهي في الساحات العامة بمدن العاصمة الثلاثة (الخرطوم،امدرمان وبحري) للاحتفال بالذكرى (55) لثورة اكتوبر 1964.

ودعا الجيش في بيان أمس المشاركين في المسيرة إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية حفاظا على قومية وحيادية القوات المسلحة.

وأعلن اغلاق شارع الجيش( الطابية ) يوم غد من الساعة 7 صباحاً وحتى المساء، حاثا المواطنيين الابتعاد عن نقاط التأمين على طول الشارع والنقاط الفرعية على الطرق المؤدية إليه.

كما ناشدت وزارة الداخلية المواطنيين الالتزام بالمسارات المعلنة للمواكب حسب المواقيت المعلنة لتسهيل مهمتها في تأمين التجمعات.

وناشدت الكيانات والمجموعات المشاركة في المسيرة إلى الالتزام بالسملية وتفويت الفرصة على اصحاب الاجندة من الانحراف بتلك التجمعات وخلق حالة من الفوضي والانفلات الامني.