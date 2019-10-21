جوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق "الإنجاز المنتظر"

قال المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، إن فريقه لن يتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى.

واستفاد سيتي من هدفي غابرييل جيسوس وديفيد سيلفا ليفوز 2-صفرعلى كريستال بالاس، السبت، وقلص الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ست نقاط.

وكان هدف جيسوس أمام بالاس رقم 50 للمهاجم البرازيلي مع سيتي، لكن غوارديولا أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما أهدر أيضا العديد من الفرص، وفق "رويترز".

وقال غوارديولا للصحفيين: "لقد أهدرنا الكثير من الفرص. يجب أن نكون أكثر حسما. عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين. لا يزال بوسعنا التطور".

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه.

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ودخل جيسوس التشكيلة الأساسية لسيتي أمام بالاس على حساب سيرجيو أجويرو مهاجم الأرجنتين، الذي تعرض لحادث بسيط في سيارة خلال طريقه إلى المران الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا "التنافس مع سيرجيو ربما يكون أصعب شيء.. لكن غابرييل يتحلى بالصبر. في كل مران يقاتل بشراسة لكنه يستطيع التحسن".

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.