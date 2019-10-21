تحذيرات من الجيش والشرطة لمواكب 21 أكتوبر

وتترقب الأنظار غدًا الاثنين موكب 21 أكتوبر، الذي دعا إليه الحزب الشيوعي السوداني، احتفالا بالذكرى الــ55 لثورة أكتوبر، وللمطالبة باستكمال ثورة ديسمبر، كما أعلن تجمع المهنيين عن اعتزامه الاحتفاء بالذكرى نفسها، والدعوة إلى إنهاء سيطرة النظام المعزول على مفاصل الدولة والإعلام.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية بحسب ما نقلت صحيفة "الإنتباهة" السودانية، في بيان، إغلاق وقفل شارع الجيش (الطابية) غدًا الاثنين من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
وأوضحت أن نقاط التأمين التي ستكون على شارع الجيش والنقاط الفرعية على الطرق المؤدية إليه حسب التوقيت المعلن وعدت هذا بمثابة تنويه لجميع المشاركين في هذه المسيرة.
من جانبها، ناشدت الشرطة، الجهات والتنظيمات السياسية والمجتمعية أن تلتزم بالمطلوبات اللازمة لإقامة وتسيير المواكب والمسيرات والالتزام بالمسارات والمواقيت حتى تتمكن من تأمين وحماية التجمعات والعمل على تفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة للانحراف بالتجمعات وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني المفضي للعواقب غير المحمودة، في إشارة لمواكب 21 أكتوبر.
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