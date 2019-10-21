أميتاب باتشان ضيف معرض الشارقة للكتاب 30 أكتوبر

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات الممثل الهندي أميتاب باتشان للمشاركة في جلسة تفاعلية تقام يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويشهد المعرض، الذي يقام للعام 38، الإطلاق الأول لكتاب "بصوت عال: أميتاب باتشان" من تأليف الدكتور رسول بوكوتي الحائز على جائزة الأوسكار، ويوقع النجم أميتاب أول نسخة من كتاب يسرد سيرته الذاتية أمام جمهور المعرض.

ويستضيف الحدث - الذي يقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل- معرضا للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل على مدار نصف قرن ويعرض أعمال المؤرخ السينمائي الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

ويشهد المعرض استضافة نخبة من رموز الإبداع الثقافي والفني العربية والعالمية تزامنا مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، وهو اللقب الثقافي الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" تقديرا لجهودها لنشر وتعزيز القراءة.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن "استضافة نجم بوليوود الأبرز أميتاب باتشان أحد الأسماء اللامعة بالسينما الهندية والعالمية تعكس العلاقة المتينة بين السينما والكتاب وبين الإنتاج الفكري بشكل عام وتجلياته الفنية والإبداعية التي تجسدها السينما العالمية".

وباتشان هو ابن الشاعر الهندي هاريفانش راي باتشان وشارك في أكثر من 230 فيلما هنديا وعالميا.