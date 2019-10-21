أداة جديد لحماية نظام "ويندوز" من الاختراق

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أداة "يوبي كي" خضعت للاختبار على مدى نصف عام، قبل طرحها في الأسواق الآن.
وأضاف الموقع أن أدوات الحماية مثل "يوبي كي" و"جوجل تيتان" تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات "يو.إس.بي" في الجهاز حتى يمكن تشغيله والدخول إليه. وعادة ما يتم الجمع بين هذه الأداء ووسائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.
يذكر أن شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" التي تطور نظام التشغيل "ويندوز" تتيح استخدام أدوات الأمن في خدماتها مثل البريد الإلكتروني "أوت لوك" والاتصالات عبر الإنترنت "سكايب" وألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس لايف" وحزمة برامج "أوفيس" منذ شهور وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل لن يكون المستخدم مضطرا فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من هذه الخدمات.
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