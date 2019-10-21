افتتاح المؤتمر العالمي لصناعة الواقع الافتراضي شرقي الصين

انطلق المؤتمر العالمي لصناعة الواقع الافتراضي 2019 يوم الاحد في مدينة نانتشانج حاضرة مقاطعة جيانجشي شرقي الصين، والذي يبرز أحدث التقنيات والمنتجات وأنواع الأعمال المرتبطة بصناعة الواقع الافتراضي.

ويهدف المؤتمر هذا العام والذي يحمل عنوان "الواقع الافتراضي وتكنولوجيا الجيل الخامس لعصر جديد من الإدراك"، إلى استكشاف التطوير الذي تقدمه تكنولوجيا الجيل الخامس لصناعة الواقع الافتراضي في المرحلة الأولى من تسويق الجيل الخامس، والذي من المتوقع أن يساهم في إيجاد فرص جديدة لتطبيق مختلف للواقع الافتراضي.

ووفقا للمنظمين، حضر المؤتمر أكثر من 7000 خبير وباحث ورجل أعمال في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط من الداخل والخارج، ويشارك ما يقرب من 300 منهم وجهات نظرهم في المنتدى الرئيسي و23 منتديا موازيا.

وسيضم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، معرضا للواقع الافتراضي على مساحة 60 ألف متر مربع و215 شركة عارضة محلية وأجنبية من شركات ومؤسسات الصناعة من اليابان والهند وألمانيا وبلدان ومناطق أخرى، ليظهروا أحدث تطوراتهم لمنتجات وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويقام المؤتمر سنويا في مدينة نانتشانج، وتستضيفه بشكل مشترك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة مقاطعة جيانغشي. حيث تم إطلاق أول قاعدة صناعية في الصين للواقع الافتراضي عام 2016 في جيانغشي، والتي تشكل حاليا تكتل صناعة الواقع الافتراضي.

وتم توقيع ما مجموعه 108 اتفاقيات ومشروعات لصناعة الواقع الافتراضي بقيمة 35 مليار يوان (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) خلال مؤتمر 2018، وفقا لما ذكره يانج ون بين نائب عمدة نانتشانج، الذي أشار أيضا إلى أن أكثر من 90 في المائة من المشاريع قد تم تسجيلها أو وضعت حيز التنفيذ.