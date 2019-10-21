الصين تحتل المركز الثاني عالميا في تطوير الإنترنت

وذكر تقرير تطوير الإنترنت العالمي 2019 الذي نشر خلال المؤتمر العالمي السادس للإنترنت الذي عقد في ووتشن في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين أنه، من بين جميع دول العالم، احتلت الصين المركز الأول في تطبيق الإنترنت والمركز الثاني في تطوير القدرة الابتكارية والصناعة.
ومع ذلك، لا يزال المجال واسعا أمام الصين لتحسين تطوير البنية التحتية للإنترنت وقدرة الأمن الإلكتروني، بحسب التقرير.
وفي 2018، نما حجم الاقتصاد الرقمي الصيني ليصل إلى 31.3 تريليون يوان (نحو 4.4 تريليون دولار أمريكي)، ما يمثل 34.8 % من إجمالي الناتج المحلي الوطني، بحسب تقرير آخر بشأن تطوير الإنترنت في الصين نشر اليوم الأحد.
كما تزدهر التجارة الإلكترونية في الصين، حيث بلغت تعاملاتها في 2018 31.6 تريليون يوان، بزيادة 8.5 بالمئة. كما حققت خدمات التجارة الإلكترونية عوائد بقيمة 3.5 تريليون يوان، بزيادة 20.3 بالمئة.
وبحلول يونيو، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت الصينيين 854 مليون وبلغت نسبة انتشار الإنترنت 61.2 %.
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