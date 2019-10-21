الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شارك أكثر من 40 ألف عداء في نصف ماراثون دلهي اليوم الأحد، على الرغم من أن مستويات التلوث كانت أعلى عدة مرات من المستوى الآمن الذي حددته سلطات الصحة.

وفاز الإثيوبي، أنداملاك بليهو بالسباق في تصنيف الرجال، بينما فازت الاثيو بية تسيهاي جيميتشو في السباق للسيدات، ليحتفظا بلقبيهما في عام 2018، طبقا لما ذكرته شركة "بروكام إنترناشونال" المنظمة لنصف الماراثون.

وكانت مستويات الجزيئات العالقة وهي أصغر من 5ر2 ميكرومتر، وقت السباق، أعلى 13 مرة من الحد الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية آمنا.

وقالت ناتالي جميندر 35 عاما، التي تعمل في السفارة الألمانية في نيودلهي "اردت فقط أن أرى ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك. لكن بالطبع أسرتي وأصدقائي يعتقدون أنني مجنونة لأني أعدو في تلك النوعية من الهواء".

وكان أطباء قد حذروا من العديد من المخاطر الصحية، المتعلقة بالعدو في تلك الظروف، بما فيها زيادة مخاطر التعرض لنوبات الربو والالتهاب الشعبي ونوبات قلبية.

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وكان الضباب الرمادي قد خيم على سماء العاصمة الهندية نيودلهي الاسبوع الماضي، كما تراجعت جودة الهواء مع زيادة معدلات حرق قش المحاصيل من جانب المزارعين في المناطق المجاورة.

وقد وصلت جودة الهواء في مناطق بنيودلهي لمستويات" حادة" و" سيئة للغاية"، وذلك لأول مرة هذا الموسم.

وأظهرت مراكز الرصد الحكومية مستويات من الجزيئات العالقة الأصغر من 10 ميكرومترات، أعلى عشر مرات من المستوى الآمن المحدد من جانب منظمة الصحة العالمية.