بكين تكشف عن قائمة للتراث الثقافي

وقال ليو فو قوانغ نائب رئيس مكتب الدعاية باللجنة المذكورة، إن هذا التراث الثقافي شهد تاريخ تطور صناعة المعلومات والاتصالات الصينية والأجيال التي خدمت البلاد في هذه الصناعة.
وتتضمن القائمة مواقع مكاتب البريد والاتصالات السابقة ومكاتب التلغراف والهواتف والمتاحف.
وتعد هذه هي المرة الثالثة لإعلان قائمة التراث الثقافي الصناعي لشركات مركزية مملوكة للدولة بعد صدور قائمتين للصناعة النووية وصناعة الحديد والصلب.
ومن المقرر في المستقبل إطلاق قائمة للتراث الثقافي حول صناعة البترول والبتروكيماويات وصناعة الآلات وصناعة الكهرباء، حيث سيتم تعزيز حماية هذا التراث الثقافي، بحسب اللجنة.
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