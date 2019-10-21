صوفيا لورين تحصل على جائزة الثقافة الأوروبية في فيينا

وتلقت نجمة هوليوود 84 عاما خلال الحفل الذي أقيم في الأوبرا العامة، الجائزة الأدبية عن مشوار حياتها، وقد تسلمت الجائزة من ابنها المايسترو كارلو بونتي جي آر، الذي امتدح والدته بأنها ليست فنانة وحسب بل إنها امرأة تتسم بطابع اجتماعي قوي إذ تقف دائما إلى جوار أصدقائها وتساعد المحتاجين.
وارتدت لورين فستان سهرة أحمر اللون وصعدت إلى المسرح بمعاونة آخرين، لأنها صارت تعرج منذ سقوطها في منزلها ولم تعد قادرة على السير بشكل جيد، كما اعترفت هي.
وقالت أسطورة السينما " اليوم أنا متأثرة جدا جدا، فلأول مرة يسلمني ابني جائزة".
وحصل على الجائزة فنانون آخرون.
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