وارتفع رصيد أشبيلية، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 16 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف برشلونة (المتصدر).
في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.
وارتدى الهولندي لوك دي يونج ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف أشبيلية الوحيد في الدقيقة 86 بضربة رأس رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رأس دي لونج تقود اشبيلية لاجتياز ليفانتي بالدوري الأسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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