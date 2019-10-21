برشلونة يعتزم التعاقد مع نجم مغربى

وأوفد برشلونة، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أحد كشافيه لمتابعة أمين حارث في مباراة شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني، وتقييم أدائه، خاصة أن المغربي يلعب في عدة مراكز ونال إعجاب بعض مسؤولي الفريق الكتالوني بشكل مبدئي.
وتوج أمين حارث (22 عاما)، بجائزة لاعب الشهر في "البوندسليجا"، في سبتمبر الماضي، بعد أن سجل 4 أهداف وصنع اثنين، وتفوق على عدد من لاعبي الدوري أبرزهم نجوم بايرن ميونخ، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكيميتش الظهير الأيمن لمنتخب ألمانيا، والنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.
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