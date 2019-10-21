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برشلونة يعتزم التعاقد مع نجم مغربى

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دخل النجم المغربي، أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، دائرة اهتمامات فريق الإسباني، للحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوفد برشلونة، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أحد كشافيه لمتابعة أمين حارث في مباراة شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني، وتقييم أدائه، خاصة أن المغربي يلعب في عدة مراكز ونال إعجاب بعض مسؤولي الفريق الكتالوني بشكل مبدئي.

وتوج أمين حارث (22 عاما)، بجائزة لاعب الشهر في "البوندسليجا"، في سبتمبر الماضي، بعد أن سجل 4 أهداف وصنع اثنين، وتفوق على عدد من لاعبي الدوري أبرزهم نجوم بايرن ميونخ، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكيميتش الظهير الأيمن لمنتخب ألمانيا، والنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

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