اسرعوا في إصلاح الخدمة المدنية.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيراً ما تعالت الصرخات والدعوات للنظام المخلوع ليتراجع عن سياساته الفاسدة تجاه الخدمة المدنية و التي كان يجاهر بها وعلى رأسها التمكين والإحالة لما أسماه الصالح العام، ولكن لم يكن يقتنع إلا بما يريد ، وظل يستعين بمن يدينون له بالولاء ضارباً عرض الحائط بشرط الكفاءة والخبرة العملية والعلمية والمواطنة فكانت النتيجة مؤسسات تصرف عليها الدولة من حر مال الشعب دون أن تقدم له خدمات تذكر.

إصلاح الخدمة المدنية يعتبر شرطاً مهماً جداً لإصلاح الدولة لتعود المؤسسات إلى خدمة المجتمع، وأول خطوة لإنجاز هذه المهمة هي مراجعة قوانين الخدمة المدنية وحال المؤسسات نفسها، فحقيقة مازالت تعاني من التقليدية والجمود وكثرة العاملين العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الحقيقية والمزورة ومن لا يملكون شهادات فقط جاء بهم انتماؤهم إلى الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني أو علاقات القرابة والصداقة، فيصدف أن يكون هناك ثلاثة أو أربعة أشقاء في مؤسسة واحدة، أما أبناء الخالات والعمومة والمنطقة والقبيلة فحدث ولا حرج .

النظام المخلوع في آخر أيامه حاول أن يخدعنا بمحاولة لعلاج مشاكل الخدمة المدنية، ولأنه فاسد بطبيعته فقد جاءت بفكرة فاسدة، فقد قام بتكوين لجان وضعت خطة تضمنت برنامج لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية والولايات و إجراء زيارات خارجية بهدف التعرف على تجارب الدول في هذا المجال، فضلاً عن استجلاب خبير أجنبي من منظمة العمل الدولية، متخصص في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة العمل، لمساعدة رئيس وأعضاء اللجان في مهامهم ولكن كان الوقت قد فات وقال الشعب كلمته وقطع عليهم زيارات خارجية وداخلية وحوافز كثيرة .

طبعاً لم يكن لتلك اللجان أن تعالج المشكلة لأنها هي نفسها مشكلة، وللشعب السوداني حكمة تقول إن النظام المخلوع كلما أراد قتل مشكلة أو قضية كون لها لجاناً، وحقيقة علاج مشاكل الخدمة المدنية لا تحتاج إلى إجراء زيارات خارجية واستجلاب خبير أجنبي بل إلى تنظيف المؤسسات من الفساد والفاسدين وتطبيق القوانين وتطوير المؤسسات وحصرها في تخصصاتها مع مراقبة ومحاسبة المسؤولين.

لن تجد الحكومة الانتقالية شيئاً يمكن أن تستعين به في إصلاح الخدمة المدنية وستبدأ من الصفر، ولكن الأهم من كل هذا بجب أن تبدأ فوراً، فالجماهير قلقة جداً على مؤسسات الدولة التي يمارس فيها الفساد اليوم جهراً فهي ما زالت تحت إدارتهم وخاصة المؤسسات المالية .

رئيس الوزراء أصدر قرارات جديدة شملت إعفاءات واسعة وتعيينات جديدة بعدد من الوزارات والهيئات والمفوضيات والإدارات بالخدمة المدنية تصب في مصلحة الإصلاح والتغيير، ويحب أن يستمر في هذا الأمر دون توقف حتى يتأكد أنه أكمل كل المؤسسات، و إصلاح الخدمة المدنية ليس بتلك الخطورة التي كان يراها النظام المخلوع، فالأمر لا يحتاج إلى أكثر من مراجعة القوانين و التوظيف والوظائف ومراجعة الشهادات لجميع العاملين بالدولة فهناك من يعملون بشعادات مزورة أو من غير شهادات في درجات عليا، ومراجعة عمل لجان الاختيار للخدمة المدنية وعلى رأسها الاتحادية .

عموماً إنفراج كثير من الأزمات التي تزعج المواطن مرتبطة بإصلاح الخدمة المدنية فكثير من الخدمات أصبحت لا تنجز بنزاهة وأحياناً إلا بالواسطة أو الرشوة التي وصلت حتى المؤسسات المنوط بها تطبيق العدالة.