إستقرار اسعار اللحوم والخضروات

الخليج 365 :

شهدت أسواق ولاية الخرطوم للخضر واللحوم استقراراً طفيفاً فى بعض أسعار الخضروات وارتفاعاً في أسعار الطماطم والليمون، وقال تاجر الجملة بالسوق الشعبى محمد الحافظ أمس إن السوق يشهد حالة من الانتعاش والإقبال على الشراء وصفها بالجيدة من قبل المواطنين، بخلاف ما كان فى السابق، حيث تراوح سعر الصفيحة من الليمون مابين (150-120) جنيهاً، ووصل سعر الكيلو البامية إلى حوالي (50) جنيهاً وسعر الجوال من الفلفية يتراوح مابين ( 80-100)جنيه، بينما وصل سعر ربطة الجرجير إلى ( 10) جنيهات ويتراوح سعر صفيحة الطماطم مابين ( 130-150)جنيهاً، وانخفض كيلو البطاطس من (100إلى 40)جنيهاً، بينما وصل سعر جوال الباذنجان إلى(600) جنيه، ووصل سعر القطعة الكبيرة من القرع إلى (240) والصغيرة إلى (80)جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الجزر 100جنيه وسعر و ربطة الخضرة مابين 80-120جنيهاً/ وسعر العجور مابين 10-20 جنيهاً أما الكيلو من الكوسة فبلغ 100جنيهأ ووصل سعر كيلو الخيار إلى 50 جنيهاً..