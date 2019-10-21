ترتيبات لإنتاج مليون طن من القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد عضو المجلس السيادى اللواء مهندس إبراهيم جابر عن ترتيبات لإنتاج أكثر من مليون طن من القمح خلال العروة الشتوية القادمة، مبيناً أن الحكومة وفرت كافة مدخلات الإنتاج للموسم الشتوي (من الوقود والأسمدة)، وقال جابرلـ(اس ام سي) إن إنتاج القمح سيوفر (50%) من استهلاك البلاد، مؤكداً أن إنتاج هذه النسبة سيوفر (300) مليون دولار كانت تذهب للشراء من خارج البلاد، وأوضح جابر أن إنتاج السودان من القمح خلال العام السابق بلغ (700) ألف طن، وهي تمثل (35%) من الاستهلاك الكلى للبلاد. المادة السابقة وزير الطاقة : (تلقينا عروضاً من دول لإنتاج نفط) المقالة القادمة وزير الزراعة يؤكد التعاون مع جنوب افريقيا

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