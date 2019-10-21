وزير الطاقة : (تلقينا عروضاً من دول لإنتاج نفط)

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الخليج 365 :
كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن تلقيهم عروضاً جديدة من دول عربية، بجانب مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات الأجنبية من أجل الدخول في شراكات لإنتاج واكتشاف النفط بالبلاد، وأقر وزير الطاقة لـ(آخر لحظة) أمس بوجود مشكلات ووصفها بالمعقده بقطاع النفط، في وقت وصف العلاقة مع الجنوب بالوطيدة والتاريخية، وأضاف: (قلنا لحكومة الجنوب لانفكر في تحقيق أرباح من نفطكم كما كانت تفعل الحكومة السابقة .. سواء تحصيل رسوم العبور أو النقل، بجانب رسوم الترتيبات الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام، البالغ قدرها (3) مليار دولار، التي تبقى منها أكثر من (600) مليون دولار.
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