الشرطة تتدخل لفض أحداث شغب وعنف بين طلاب جامعة الزعيم الازهري بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تدَّخلت الشرطة السودانية، يوم الأحد، لفض أحداث عنف طلابي في جامعة الزعيم الأزهري بالعاصمة الخرطوم.

واتهم شهود عيان بالجامعة طلاب حزب المخلوع البشير، بالاعتداء على الطلاب باستخدام الأسلحة البيضاء، مخلفين عدداً من الإصابات بعضها خطير.

وقالوا إن للحكومة يد في الأحداث بتراخيها في حل حزب المؤتمر الوطني.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع “البمبان” لتفريق تجمعات الطلاب.

وتنذر الأحداث بإغلاق جديد للجامعات الحكومية قبل أيام من إعلانات بفتح عدة جامعات موصدة الأبواب منذ ديسمبر 2018. المادة السابقة إحذروا الاعلام الرمادي.. بقلم عماد الدين عمر الحسن المقالة القادمة (٢١) أكتوبر ده ملاح شنو؟!.. بقلم سهير عبد الرحيم

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