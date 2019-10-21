جمعية السقوط الأخلاقي !.. بقلم جعفر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· ما حدث بالأمس سقطة أخلاقية في المقام الأول، قبل أن تكون مؤامرة، وتلاعب بمقدرات وتأريخ نادي المريخ.! 544

· ما قام به على أسد ومدثر خيري ومن لف لفهمها يعتبر قمة السقوط، والإنحدار، وِإن كان ليس هناك عجباً فيما قاما به رفقة مجموعة الفشل التي تغوص في وحل لطخوا به جسد المريخ الطاهر.!

· من سخرية القدر، أن يكون أمثال مدثر خيري وعلى أسد هم من يتحكم في مصير المريخ، والجميع يعرف قدراتهما جيداً، فهما أفضل نموذج يقدم للفشل،والإصرار عليه وتأكيد الغباء الإداري!

· ما قاموا به لا يزعجني، وهو اشبه بطنين الذباب الذي ينتهي سريعا مع أول مبيد حشري بفعالية منتهية!

· لن نعترف ولن يعترف أهل المريخ بما اسموه بالنظام الأساسي، لأن ما أعدوه لا يمثلون المريخ، ولا يعترف بهم في مجتمعه، فإن سألت أصغر مريخي عن أكثر شخص تبغضه سيقول لك دون شك، مدثر خيري هذا!!

· ما حدث أوضح بجلاء أن هؤلاء الناس يبحثون عن أنفسهم في عالم المريخ الذي لم يستوعبهم في يوم كان فيه النادي يعج بالأسماء والكفاءات العالية، وكانوا يتلصصون الفرص ليظهروا في عالمه الجميل.

· وعندما وجدوا هذه الفرصة لم يثنهم أي شيء عن إستغلالها للإستمرار وقتاً آخر، وكأنما ماتت ضمائهم ولم يعد يعنيهم ما يقوله عنهم جمهور المريخ، وحالة السخط التي تحيط بهم أينما ذهبواً

· في كثير من مجموعات التواصل الإجتماعي مثلا ..تعرض مدثر خيري هذا لوابل من الإساءات والتجريح، ولو كان هناك إنسان طبيعي مكانه لتقدم بإستقالته فوراً ولذهب إلى بيته ونسى أن هناك شيء في العالم إسمه كرة قدم، ولكن من عجب، لم يؤثر فيه كل ذلك ولا ندري لماذا يصبر كل هذا الصبر وما وراء ذلك!!

· تماما كعلي أسد الذي نال وعن جدارة لقب أكثر إداري مريخي يتعرض للسخرية طوال تأريخ النادي، حتى في مظهره، والأشياء الشخصية كطريقة أكله، وغير ذلك وهي أشياء والله تجعل الإنسان العادي يفر من هذا الجحيم كما يفر الصحيح من الأجرب!

· ما سردناه في السطور الماضية إضطررنا لسرده، ليس من أجل إبرازه، أو كشي من النقد المطلوب، ولكن لنطرح السؤال، لماذا يصرون على الإستمرار وسط هذه التيارات الساخطة والتي وصلت مرحلة الدعاء عليهم!!

· مالذي يجعل مدثر خيري الذي كشف عن قدراته المتواضعة يصر على المضي قدما في مشروع تأكد تماما أنه بعيد كل البعد عن مكانة نادي المريخ، ولماذا يصر هذا الشخص على إجازة ما أسماه تعديلات بالنظام الأساسي!

· أنظروا بالأمس ..إنسحب أعضاء اللجنة (القانونية) من الجمعية العمومية بعد أن تأكد لهم أن هناك كثير من الممارسات الفاسدة تمت بإشراف خيري وعلى أسد، وقد رشح أن خيري لعب لعبة قذرة جداً بطباعته لعدد 450 نسخة من النظام الأساسي غير المنقح والذي عكفت عليه لجنة قانونية قدمت نسختها الأخيرة عصر أمس!

· بل أن هناك حديث آخر عن تزوير تم في عضوية الجمعية العمومية، وأن هناك عدد كبير قد زج به إلى ساحة الجمعية، من أجل إجازة النظام الأساسي هذا كيفما أتفق، ودون أي مناقشة تذكر لمواده!

· هذه التفاصيل والله من شأنها أن ترسل الجميع إلى منازلهم حفظا لكرامتهم التي مرغت في تراب الأسف، ولكن ما يدهش أنهم تبادلوا التهاني والإبتسامات عقد المهزلة التي نصبوا سرادقها يوم أمس!

· صراحة أن من أتاح الفرصة لهؤلاء الناس غريبي الأطوار، هم جمهور المريخ نفسه الذي يتباكى الآن عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على ماوصل إليه النادي، لأنها المرة الثانية التي يفلح فيها هؤلاء الغرباء من النفاذ إلى واجهة العمل الإداري بالنادي!

· ومبكراً جداً نقول لهم أن هؤلاء الناس أحكموا قبضتهم على النادي، وأن فرصة وصولهم لمقاعد مجلس الإدارة لفترة ثانية بات مسألة وقت ليس إلا طالما أنهم بارعون في التحايل على الجميع، مستغلين السلبية التي يتعامل بها جمهور المريخ مع ناديهم!

· نقول للجميع جهزا أنفسكم منذ الآن لفشل آخر يأتي في أعقاب صمت قبيح لكل منسوبي النادي من رموز ومشجعين ، فالقادم أقبح وأسوأ مما كان عليه في فترة ماضية وأن ليالي المريخ السوداء ستطول!

· حتى أهل المريخ الذي أتتهم إستفاقة متأخرة وأجتمعوا نهار أمس بصالة الغروب، نقول لهم فرطتم من قبل قمة المريخ لبغاث الطير، وأخترتم سفح الأنزواء بعيداً عنه، والتحرك الأخير أتى بعد أن أثخنت الجراح جسد المريخ الذي لم يحتمل سخف وتفاهات من أتوا في غفلة من زمان!

· كلنا تركنا المريخ لقمة سائغة، لأمثال مدثر خيري هذا ليكون في الناهي والأمر، وهي لعمري مهزلة لم تحدث طوال تأريخ النادي، ولن تحدث إن أراد الله للمريخ أن يتعافى من هذا الأذى!!

· بقيت كلمة أخيرة ..وهي ضرورة إدراك ما يمكن إدراكه، إن كان ذلك ممكنا، بكشف كل الممارسات الفاسدة التي دارت بالأمس، وفي مقدمتها الإتهامات بعملية التزوير التي تمت أمس، والتي إن ثبتت فإنه يجب أن يطردوا شر طرده من النادي مهما كانت العواقب.!!