الإسلاميون والشيوعيون والنقد الذاتي.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرأت أمس مقالاً جيداً لصديقى الأستاذ د. حيدر إبراهيم الذي أحرص دائماً على زيارته في القاهرة.. ولعله الأستاذ يتذكر مداخلتي في تلك الندوة عقب انتصار ثورة 25 يناير قبيل الانتخابات المصرية تحدث فيها بجانب القيادي الأخواني الأستاذ العريان وآخرين وعقبت فيها على الأستاذ العريان الذي كان متحمساً للانتخابات المصرية قبل الدستور قلت له فيها حتى لا تفهمني خطأ فأنا ناصح لكم وقد كنت ناشطاً في حركة الأخوان السودانيين وأريد أن أنصح تنظيم الأخوان المصريين ألا تكرروا تجربة أخوان السودان التي ستفشل حتماً بعد استلامهم للسلطة غلاباً عبر انقلاب الإنقاذ فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ثم حاولت مقابلة العريان بعد الندوة لأشرح له وأزيده نصحاً ولكنه اعتذر بسبب انشغاله!! هكذا هم في مصر والسودان لا يستبينوا النصح إلا ضحى الغد وأرجو اليوم ومستقبلاً أن يغيِّروا منهجهم وقياداتهم التي قادت لفشلهم فلم تعد هناك حاجة لحركة أو تنظيم إسلامي سياسي متطرف. (المطلوب هو حركة الإسلام الصحيح الوسطي وليس الحركة والتنظيم الإسلامي)..

اتفق معه تماماً قول د. حيدر أن الحركة الإسلامية السودانية انصب اهتمامها في الصراع السياسي مع الشيوعيين دون العمل الفكري والحوار البناء وضرب مثلاً لذلك هو حل الحزب الشيوعي عام 1966 عقب حادثة معهد المعلمين بدلاً عن الحوار الفكري والعمل الدعوي الذي يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة كما جاء في القرءان.. والسبب أن الحركة الإسلامية في السودان نشأت ونشطت كما كتبت كثيراً كرد فعل للحركة الشيوعية التي كانت قوية عقب الحرب العالمية الثانية وانتصار الاتحاد السوفياتي وقدمت نفسها للعالم كقوة سياسية مناهضة للإمبريالية ومناصرة للحركات الوطنية المناهضة لها إضافة لتبنيها للفكر الاشتراكي الذي كان يعني الانحياز للطبقات الفقيرة وللعدالة الاجتماعية فكانت شعارات قوية وبراقة انتشرت وسط الطبقات المتعلمة والنقابات إضافة إلى عدائها للطائفية والإدارة الأهلية التي تعتبرها تخلفاً وهيمنة دينية وقبلية. أما الأثر الثاني فجاء من أخوان مصر بواسطة بعض الطلاب السودانيين والدعاة الأخوان المصريين الذين حضروا للسودان بحكم القرب الجغرافي.

كان لخشية بعض المتدينين السودانيين خاصة الشباب والطلاب في الثانويات والجامعات من انتشار الشيوعية ثم الفكر الناصري والقومي العربي فالسيطرة على الحكم أن اندفعوا لمواجهة المد الشيوعي والقومي العربي والناصري وكانت المواجهة سياسية وسط الطلاب والنقابات والشباب أكثر من مواجهة فكرية سيما وأن قضية الدستور الدائم عقب الاستقلال كانت حاضرة وقوية فرفع أخوان السودان شعار الدستور الإسلامي في مواجهة الشيوعيين واليساريين ولم يجدوا غيره فكان شعاراً براقاً لمجتمع غالبه مسلم متدين ولكنهم لم يحددوا تفاصيله إلا الانسياق مع الديمقراطية ومواجهة الأنظمة العسكرية في نظامي نوفمبر ومايو ولكنهم مارسوا أسوأ منها عقب الإنقاذ ومثل شعار الإسلام هو الحل لأخوان مصر دون توضيح والتزام به فلما فازوا في الانتخابات عقب ثورة 25 يناير فشلوا.

إلى هنا أتفق مع د. حيدر في نقده للحركة الإسلامية بل لدي الكثير مما يمكن أن أضيفه وقد انتقدتها كثيراً واختلفت معها عقب انقلاب الإنقاذ لدرجة إقصائي ومحاربتي في رزقي واعتقالي ومصاردة صحفي، ولكن ألا يتفق معي د. حيدر أن الشيوعيين واليساريين أخطأوا كذلك ويحتاجون مثل الإسلاميين للنقد الذاتي وتغيير منهجهم حتى تستقر وتسلم بلادنا؟.

أواصل غداً.