السعوديه ترغب في الاستثمار بمجال المعادن والكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح على بن حسن جعفر سفير المملكة العربيه بالسودان البحث عن فرص كبيره وحقيقيه للاستثمار في السودان متمنياً تسارع الخطى لتحقيق ذلك لمصلحة البلدين موضحاً ان الشركات السعوديه لديها مجالات كبيره وواعده وجميعها تصب في مصلحة البلدين منها الكهرباء والمعادن والبترول ، جاء ذلك خلال لقاءه بوزير الطاقة والتعدين بمكتبه اليوم موضحاً ان بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان والسعي للاستثمار علي مستوى الطاقة والتعدين ناقلاً رغبة شركة ايكوبات وهي شركة تتبع لصندوق الاستثمارات السعوديه في الاستثمار في السودان في كل انواع الطاقات البديله ، كما نقل رغبة شركة التعدين العربيه السعوديه (معادن) في الاستثمار في المعادن بصورة عامه والذهب والحديد بصورة خاصة ، وسلم السفير السعودي وزير الطاقة والتعدين مذكرة تفاهم من وزارة البترول والثروة المعدنية السعوديه للتعاون مع نظيرتها السودانية موضحاً ان الترتيب يجري للعمل على عقد اجتماعات اللجنه الدائمة السعودية السودانية المشتركة برئاسة وزيري الطاقة في البلدين.

ومن جانبه رحب وزير الطاقة والتعدين المهندس/ عادل على ابراهيم برغبة السعوديه في الاستثمار بالسودان على مستوى المعادن والكهرباء والبترول لجهة تقدمها في المجالات المذكورة مشيراً الي تسارع الخطى في تطور تكنلوجيا الطاقة والتعدين في العالم ممايوفر الجهد والوقت داعياً شركة ارامكو للاستثمار في البترول في البحر الاحمر والشركات السعوديه الاخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء مؤكداً سعي وزارته لحلحلة كل التحديات التي تواجه المستثمرين السعودين وغيرهم .