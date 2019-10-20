بيان عاجل من القوات المسلحة تطالب بإبعاد مواقعها عن التظاهرات

أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن، بيانا مساء اليوم، أشاد فيه بالأجواء التي تسود التفاوض بجوبا، مؤكدًا انحياز القوات المسلحة لثورة ديسمبر، لكنه في نفس الوقت شدد على ابتعاد القوات المسلحة ومنسوبيها من الضباط وضباط الصف والجنود عن الممارسات السياسية.

وطالب الناطق الرسمي للقوات المسلحة بإبعاد المواقع العسكرية عن التظاهرات والمسيرات والمواكب السياسية. وأضاف أنه سوف يتم إغلاق وقفل شارع الجيش (الطابية)، وذلك بسبب الدعوات المتواترة لمسيرات جماهيرية متوقعة يوم غدٍ الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019م (في الذكرى الـ55 لثورة اكتوبر).

وأوضح في ختام البيان أن القوات المسلحة ستظل حارساً أميناً لمقدرات الوطن وما يصلح أوضاع شعب بما يضمن له العيش الكريم والأمن والاستقرار. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:-

وتستعرض "اخبار الخليج 365 365" نص البيان الكامل كما نشره الناطق باسم القوات المسلحة: