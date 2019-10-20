حقيقة استقالة القائم بأعمال كبير مسؤولي البيت الأبيض

أعلن القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفاني، اليوم، أنه لن يستقيل من منصبه بعد أن أقر فى مؤتمر صحفى مؤخرا بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا وفق ظروف معينة.

وأقر مولفانى الخميس الماضى بأن الرئيس دونالد ترامب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديموقراطيين فى انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما يقوى من موقف الساعين لعزل ترامب.

ويأتى هذا بينما أثارت مطالب علاقات ترامب بأوكرانيا عاصفة من الجدل فى وقت سابق من هذا العام وما تردد عن سعيه للضغط عليها بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، بما أدى إلى إجراء تحقيق من جانب نواب الحزب الديمقراطى فى الكونجرس بشأن إمكانية توجيه اللوم إلى الرئيس الأمريكى بغرض عزله.