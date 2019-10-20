"عار حسن نصر الله".. فيديو لأمين حزب الله يعترف فيه بولائه لـ إيران

عرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم، فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، وهو يعترف فيه بأن موزانة حزب الله ومعاشاته وسلاحه وصواريخه، من إيران.

وأكد الباز، خلال الحلقة، أن هذا الاعتراف يمثل عارًا كبيرًا على نصر الله، فهو لا علاقة له بلبنان، ومع ذلك يتحكم في المشهد اللبناني، ويحاول فرض وزراء وأشخاص بعينهم في الحكومة.

وأوضح أن الشعوب عندما تثور لا تقف أمامه أحزاب او قيادات او رموز، خاصة لو كان سبب ثورتها يتعلق بطعامها وشرابها.