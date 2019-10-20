ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن المتظاهرين اللبنانيين قرروا عدم مغادرة أماكن اعتصامهم وتظاهراتهم فى أنحاء العاصمة بيروت، حتى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
قال مسئولون لبنانيون اليوم: إن رئيس الحكومة سعد الحريرى، اتفق مع شركائه فى الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى أججت الاحتجاجات الشعبية فى كل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المتظاهرون بـ"لبنان" يقررون البقاء في أماكن الاعتصام حتى تطبيق الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.