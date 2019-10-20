بورصة قطر تتراجع في ختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والخدمات المالية

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرة 15.47 نقطة، لتغلق عند مستوى 10412.49 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 63.5 مليون سهم بقيمة 118.1 مليون ريال قطرى عبر 2971 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.